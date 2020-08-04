2020-08-04T14:44:39+03:00
Происшествия

В Пермском крае бензовоз снес легковушку с дороги

Два человека серьезно пострадали
Анна Маркова
Поделиться:
В легковом автомобиле пострадали 2 человека. Фото: ГИБДД по Пермскому краю.В легковом автомобиле пострадали 2 человека. Фото: ГИБДД по Пермскому краю.
Изменить размер текста:

В Прикамье, 3 августа, произошла серьезная авария в Добрянском районе. По дороге «Полазна-Чусовой» ехал бензовоз «Даф» с полуприцепом-цистерной, за рулем был 46-летний водитель.

- По предварительной информации на 25 км водитель не учел метеорологические условия не справился с управлением, машину занесло на встречную полосу, - сообщает ГИБДД по Пермскому краю. - Прицеп столкнулся легковым автомобилем «Хендай Солярис».

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля. С различными травмами 27-летний мужчина и 43-лентяя женщина. Они доставлены в больницу. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего, проводится проверка.

Бензовоз стал виновником аварии. Фото: ГИБДД по Пермскому краю.

Бензовоз стал виновником аварии. Фото: ГИБДД по Пермскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ночью Комсомольский проспект в Перми перекроют
В ДТП в Пермском крае погиб молодой водитель «Приоры»
В Пермском крае бензовоз снес легковушку с дороги
В Перми окончены поиски пропавшего 12-летнего мальчика
Житель Перми лишился внедорожника «Тойота» из-за «тепловых» долгов
«Ямы, мусор, грязь». По каким поводам жители Пермского края обращаются на портал «Управляем вместе»
В Перми пропал 12-летний мальчик
В Пермском крае разрешена диспансеризация и госпитализация детей
В Пермском крае за сутки выявили 71 случай коронавируса
Стало известно о состоянии четырех детей, сбитых в Перми иномаркой «Форд»
«ЕЭС-Гарант» содействует популяризации энергосервисных контрактов на территории Прикамья
«Одной пришлось ампутировать лапу». В пермском приюте спасли двух раненых собак
В Пермском крае водитель и пассажир разбились, въехав в бетонное ограждение
Синоптики рассказали о погоде в Пермском крае на ближайшие дни
В Центры социальных выплат Прикамья теперь можно обратиться, написав в сообщение
В Прикамье волонтеры вновь выходят на поиски 17-летнего подростка
ВТБ: объем сделок с загородными домами в Пермском крае в этом году вырос в 2,5 раза
В Прикамье отремонтируют дорогу на Хохловку и построят два тоннеля у Перми II
В новую маршрутную сеть в Перми внесли 20 корректировок
В администрации Перми сменился куратор градостроительного блока
В Минздраве объяснили, почему в Прикамье резко выросло количество смертей от коронавируса
Ушла из жизни легенда пермского радио Тамара Ромащенко
Трое «гастролеров» из Самарской области отобрали 800 тысяч у пенсионерки, которую встретили в центре Перми
В Пермском крае окончены поиски пропавшего молодого человека
Клиенты Райффайзенбанка могут открывать валютные счета в мобильном приложении Райффайзен Бизнес Онлайн
Троих жителей Прикамья приговорили к длительным срокам за насилие над несовершеннолетней
МЧС предупреждает о сильных дождях и грозах в Пермском крае
На «Азоте» модернизируют производство аммиака
Пермяк написал стихотворение, посвященное спасению девушки на Каме