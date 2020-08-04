В Пермском крае бензовоз снес легковушку с дороги

4 Авг. 2020 2020-08-04T14:44:39+03:00

В легковом автомобиле пострадали 2 человека. Фото: ГИБДД по Пермскому краю.

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В Прикамье, 3 августа, произошла серьезная авария в Добрянском районе. По дороге «Полазна-Чусовой» ехал бензовоз «Даф» с полуприцепом-цистерной, за рулем был 46-летний водитель.

- По предварительной информации на 25 км водитель не учел метеорологические условия не справился с управлением, машину занесло на встречную полосу, - сообщает ГИБДД по Пермскому краю. - Прицеп столкнулся легковым автомобилем «Хендай Солярис».

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля. С различными травмами 27-летний мужчина и 43-лентяя женщина. Они доставлены в больницу. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего, проводится проверка.

Бензовоз стал виновником аварии. Фото: ГИБДД по Пермскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU