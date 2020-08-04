2020-08-04T12:54:50+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

Житель Перми лишился внедорожника «Тойота» из-за «тепловых» долгов

Пермяк задолжал за отопление и горячую воду более 100 тыс. рублей
Виктор Правдин
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Для того, чтобы вернуть автомобиль забывчивому клиенту придется не только погасить долг, но и возместить расходы на услуги автоэвакуатора. Фото: «ЭнергосбыТ Плюс»Для того, чтобы вернуть автомобиль забывчивому клиенту придется не только погасить долг, но и возместить расходы на услуги автоэвакуатора. Фото: «ЭнергосбыТ Плюс»
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Судебные приставы УФССП по Пермскому краю совместно с сотрудниками Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» арестовали автомобиль «Тойота Лендкрузер». Транспортное средство принадлежит жителю Кировского района Перми, который задолжал за отопление и горячую воду более 100 тыс. рублей.

Внедорожник эвакуирован на спецстоянку. Для того, чтобы вернуть автомобиль забывчивому клиенту придется не только погасить долг, но и возместить расходы на услуги автоэвакуатора и хранение арестованной машины, а также погасить все накопившиеся пени.

После снятия строгих мер по всеобщей самоизоляции в Пермском крае возобновились регулярные рейды судебных приставов и представителей ресурсоснабжающих организаций по лицам, задолжавшим оплату коммунальных ресурсов. «Мы настоятельно рекомендуем гражданам не доводить до крайних мер, оплачивать тепло и горячую воду без просрочек. В текущем году ко всем клиентам, чей долг превышает три платежных периода, по решению суда будут применены меры принудительного взыскания. Это риск лишиться не только автомобиля, но и средств на банковском счете», — напоминает директор Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Евсей Петров.

Работа по взысканию задолженности будет активизирована. Помимо арестов имущества, ограничений права на проведение сделок будут активнее применяться такие меры, как отключение горячей воды. Главная цель – взыскание средств, которые должны быть направлены на ремонты оборудования и перекладку тепловых сетей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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