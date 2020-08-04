«Ямы, мусор, грязь». По каким поводам жители Пермского края обращаются на портал «Управляем вместе»

4 Авг. 2020 2020-08-04T11:27:37+03:00

Глава региона Дмитрий Махонин потребовал не затягивать с ответами о ЖКХ и здравоохранении

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За неделю с 27 июля по 2 августа на портал «Управляем вместе» поступило 668 сообщений от жителей Пермского края. Как сообщили в краевом Министерстве информационного развития и связи, самыми частыми поводами для обращений были ямы во дворе и на дорогах, некачественная уборка мусора и грязь.

За неделю были опубликованы ответы о решении 483 проблем. 150 из них жители уже подтвердили, еще триста ожидают оценки пользователей.

Глава региона Дмитрий Махонин обратил внимание на большое количество просроченных сообщений по сфере ЖКХ и здравоохранения и потребовал не затягивать с ответами на эти проблемы.

- Вижу, что люди пишут на портал о протечке кровли, повреждении элементов фундамента, прорывах внутридомовой системы центрального отопления – это все серьезные проблемы, на которые особенно стоит обратить внимание, отметил Дмитрий Махонин. - Просроки по этим темам недопустимы. Напоминаю, что во время выездов проверять решение проблем по опубликованным адресам буду лично.

ИСТОЧНИК KP.RU