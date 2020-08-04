2020-08-04T11:12:36+03:00
Общество

В Пермском крае разрешена диспансеризация и госпитализация детей

Роспотребнадзоре рассказали, какие еще виды медпомощи вновь будут доступны жителям региона
Анна Маркова
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С 5 августа в Пермском крае расширяется список медицинской помощи.С 5 августа в Пермском крае расширяется список медицинской помощи.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Пермском крае расширяется список медицинской помощи, которую будут оказывать жителям региона. Изменения внесены в постановление Главного государственного санитарного врача по Пермскому краю «О противоэпидемических мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения COVID-19 в Пермском крае».

Так, в регионе с 5 августа возобновляются в плановом режиме следующие виды работ:

Диспансеризация, профилактические медицинские осмотры, в том числе в форме выездной работы с использованием передвижных медицинских комплексом;

Госпитализация детского населения до 17 лет;

Реабилитация детского населения в условиях дневного стационара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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