В Пермском крае разрешена диспансеризация и госпитализация детей
В Пермском крае расширяется список медицинской помощи, которую будут оказывать жителям региона. Изменения внесены в постановление Главного государственного санитарного врача по Пермскому краю «О противоэпидемических мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения COVID-19 в Пермском крае».
Так, в регионе с 5 августа возобновляются в плановом режиме следующие виды работ:
Диспансеризация, профилактические медицинские осмотры, в том числе в форме выездной работы с использованием передвижных медицинских комплексом;
Госпитализация детского населения до 17 лет;
Реабилитация детского населения в условиях дневного стационара.
ИСТОЧНИК KP.RU
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