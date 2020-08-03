2020-08-03T13:40:13+03:00
Общество

В Перми семью едва не выселили из дома на улицу

В ситуацию пришлось вмешаться Уполномоченному по правам человека
Анна Маркова
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В аварийном на Монастырской доме живут несколько семей. Фото: yandex.ru/mapsВ аварийном на Монастырской доме живут несколько семей. Фото: yandex.ru/maps
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В Перми в неоднозначную ситуацию попала семья, проживающая в аварийном доме на улице Монастырская, 75. Их дом признан аварийным и подлежит сносу. Ленинский суд Перми присудил жильцам этого возмещение средств от администрации города за доли в квартирах, которые будут снесены. В результате, деньги перечислены жильцам не были, а судебные приставы пришли по адресу исполнять вынесенное решение суда – выселить жильцов.

Об этой ситуации сообщил Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков. Пермяки обратились к нему за помощью, ведь фактически их выселяют на улицу. Только после этого ход выселения приостановили.

- К сожалению, подобные обращения от жителей краевой столицы в адрес Уполномоченного в последнее время носят массовый характер, - говорит Павел Миков. - Жители отмечают не только постоянно меняющиеся правила расселения аварийного жилья и отсутствие у них актуальной информации о сроках расселения конкретного дома, но и сложности взаимодействия с сотрудниками соответствующих структурных подразделений администрации Перми. Нежелание учитывать интересы семей при расселении аварийного жилищного фонда, отсутствие возможности проведения конструктивных переговоров, порой допускаемая в общении грубость - все это приводит к конфликтным ситуациям и затягиванию процедур расселения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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