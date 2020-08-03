В Пермском крае приняли после ремонта две дороги

3 Авг. 2020 2020-08-03T13:21:54+03:00

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В Прикамье подрядчики сдали два объекта, отремонтированных в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Это участок шоссе Космонавтов от улицы Архитектора Свиязева до автомобильного моста через Мулянку и часть трассы «Пермь – Березники».

Работы на шоссе Космонавтов велись в ночное время, так как днем трасса очень загружена. Тем не менее подрядчик отремонтировал участок раньше срока. На дороге был уложен асфальт толщиной 5 см, причем по новой, бесколейной технологии.

Второй региональный объект, сданный в рамках нацпроекта, - пятикилометровый участок трассы Пермь – Березники в Добрянском городском округе. Трасса загруженная, поскольку это главная магистраль, по которой автомобили попадают на Восточный обход Перми. По ней ездят дачники, а также жители Полазны, Добрянки, Березников, Лысьвы, Чусового, Горнозаводска.

С этого года при ремонте особо загруженных трасс Пермского края применяется новый щебеночно-мастичный асфальтобетон, устойчивый к образованию колеи. Первые итоги по качеству дорожного покрытия по новым ГОСТам можно будет подвести через три года.

Все объекты, ремонтируемые в Пермском крае в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», находятся на личном контроле главы края Дмитрия Махонина. Всего в этом году по нацпроекту будет отремонтировано 35 объектов протяженностью более 80 км.

ИСТОЧНИК KP.RU