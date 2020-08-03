Сбербанк и ПЗСП договорились о сотрудничестве

3 Авг. 2020 2020-08-03T11:15:11+03:00

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Пермское отделение ПАО «Сбербанк» и АО «ПЗСП» заключили соглашение о сотрудничестве. Суть соглашения – взаимное продвижение в области реализации проектов по строительству. Крупнейший российский банк и известный пермский застройщик объектов будут совместно выступать с инициативами по улучшения жилищных условий и повышению покупательского спроса на жилье.

В рамках исполнения соглашения в офисах банка и его партнерских предприятиях будут размещены предложения от ПЗСП. Банк и застройщик будут проводить совместные PR-компании, ипотечные ярмарки. Услуги дочерних компаний банка будут оказываться ПЗСП на особых условиях.

Соглашение является знаковым для пермского рынка жилой недвижимости. Фото: ПЗСП

В свою очередь, ПЗСП будет информировать своих потенциальных покупателей о возможности получения ипотечных кредитов в банке, рассказывать о его продуктах. В ряде случаев застройщик может при использовании программы проектного финансирования предоставлять дисконт по ипотечным сделкам Сбербанка.

Соглашение является знаковым для пермского рынка жилой недвижимости. Оно показывает, что даже в условиях пандемии бизнес-сообщество Пермского края продолжает активно работать и развиваться на благо жителей.

Константин Подвальный, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк:

- Даже в период пандемии Сбербанк остается надежным банком и партнером. И доказательством тому служат подобные соглашения. Такое сотрудничество дает застройщикам и дольщикам уверенность, что строящиеся объекты будут сданы в срок, а также пройдут дополнительную экспертизу со стороны банка.

Алексей Дёмкин, генеральный директор АО «ПЗСП»:

- Сотрудничество ПЗСП с крупнейшим банком страны позволяет нашему предприятию предлагать покупателям более широкие возможности при приобретении жилья и выбору механизма его оплаты. Сегодня Сбербанк финансирует строительство нескольких объектов Группы компаний ПЗСП. Гарантией безопасности сделки для будущих дольщиков является не только репутация ПЗСП как надёжного застройщика, но и условия финансирования с использованием счетов эскроу в Сбербанке.

ИСТОЧНИК KP.RU