В Перми листы железа отрывало с крыш из-за сильного ветра
Спасатели несколько раз выезжали на вызов из-за непогоды
Спасатели несколько раз выезжали на вызов из-за опасности падения листов железа на людей.Фото: Василий Вахрин
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В Перми 2 августа ветер был настолько сильный, что срывал металлические листы с крыш домов. Так, на улице Сысольская, 6, на крыше 9-ти этажного дома оторвало лист железа.
Очевидцы позвонили спасателям, чтобы предотвратить возможные последствия и они не упали на людей. Такой же случай произошел на улице Локомотивная, 1 и Боровая, 20. Во всех случаях спасатели убрали оторванные железные листы с крыш.
ИСТОЧНИК KP.RU