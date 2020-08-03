Сквер перед театром оперы и балета благоустроят к 300-летию Перми

3 Авг. 2020 2020-08-03T09:47:52+03:00

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В этом году фестиваль Летопарк проходит на площадке сквера Пермского театра оперы и балета им. П.И. Чайковского. Там побывал врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин, который познакомился с площадками и активностями фестиваля, а также уделил особое внимание организации мероприятий по санитарно-эпидемической безопасности.

- Летопарк – традиционное событие для жителей и гостей краевой столицы. Поэтому именно он выбран первым, по сути, пилотным проектом, который организуется для жителей региона этим летом, - пояснила заместитель руководителя Агентства по туризму и молодежной политике Юлия Баландина.

В Летопарке работают мастер-классы по Instagram и TikTok, занятия по hand-made, школа диджеев, раскопки археологов, танцевальные уроки. Особенностью программы 2020 года стало деление активностей по темам разных стран: Индия, Англия, Франция. На всех тематических мини-площадках одновременно могут находиться не более 5 человек при соблюдении социальной дистанции и применении средств индивидуальной защиты.

Дмитрий Махонин дал поручение профильному зампреду краевого правительства Антону Клепикову начать разработку комплексного благоустройства сквера театра оперы и балета.

- Это место очень любят пермяки и гости города, причем всех возрастов, с каждым годом здесь проходит всё больше активностей. А в период того же Дягилевского фестиваля или «Арабеска» жизнь буквально кипит. Поэтому сквер должен иметь современное покрытие дорожек и площадок, а также освещение и озеленение,- отметил Дмитрий Махонин.

Он обозначил, что этот проект необходимо включить в перечень объектов, которые будут преобразованы в рамках подготовки к празднованию 300-летия краевой столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU