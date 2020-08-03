«Сверять часы» будем регулярно». Дмитрий Махонин назвал приоритеты при подготовке к 300-летию Перми

3 Авг. 2020 2020-08-03T09:31:45+03:00

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Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин провел рабочее совещание по подготовке к 300-летию Перми. В числе приоритетных направлений глава Прикамья назвал строительство Пермской клинической инфекционной больницы на 300 коек, месторасположение которой Минздрав и Минимуществ должны определить до 20 августа. Также в число приоритетов вошли реконструкция железнодорожного вокзала, возведение дороги на улице Строителей, обновление парка общественного транспорта и инфраструктура пермского аэропорта.

Дополнительно по поручению Дмитрия Махонина список приоритетных проектов пополнили три объекта культуры - Пермская государственная художественная галерея, ДК им. Солдатова, реставрация ТЮЗа – и три объекта спорта - многофункциональный спорткомплекс на месте стадиона «Энергия», реконструкция ДС «Орленок» и стадиона «Юность», реконструкция манежа «Спартак».

- Важно понимать, что даже после 2023 года нельзя останавливаться. Нужно продолжить развитие краевой столицы, в том числе за счет привлечения в город крупных международных соревнований, федеральных форумов, фестивалей и других мероприятий, – подчеркнул Дмитрий Махонин.

По итогам заседания глава региона поручил включить в состав рабочих групп по подготовке 300-летия Перми представителей общественных организаций.

- Планов много, ожидания у жителей города и края большие. Подвести их нельзя. Надо пахать на совесть и реализовать все задуманное к 300-летию Перми. Необходимо взять за правило - систематически отчитываться по каждому объекту. «Сверять часы» будем регулярно, - заключил глава Прикамья.

ИСТОЧНИК KP.RU