«Идти ему некуда». В Прикамье пропал сирота

3 Авг. 2020 2020-08-03T09:23:33+03:00

Молодой человек не выходит на связь 4 дня. Фото: Евгения Казанцева.

Молодой человек не выходит на связь четыре дня

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В Соликамске ищут молодого человека, который пропал 30 июля. Последний раз он выходил на связь 30 июля. Дома не появлялся, телефон недоступен. Идти ему некуда, так как он сирота.

Приметы: низкого роста,слегка полноват.

Особые приметы: плохо говорит.

Если вы видели его или знаете местонахождение, сообщите по номеру телефона: 89026358493.

ИСТОЧНИК KP.RU