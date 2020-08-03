«Идти ему некуда». В Прикамье пропал сирота
Молодой человек не выходит на связь четыре дня
Молодой человек не выходит на связь 4 дня. Фото: Евгения Казанцева.
Изменить размер текста:
В Соликамске ищут молодого человека, который пропал 30 июля. Последний раз он выходил на связь 30 июля. Дома не появлялся, телефон недоступен. Идти ему некуда, так как он сирота.
Приметы: низкого роста,слегка полноват.
Особые приметы: плохо говорит.
Если вы видели его или знаете местонахождение, сообщите по номеру телефона: 89026358493.
ИСТОЧНИК KP.RU