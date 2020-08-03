2020-08-03T09:23:33+03:00
Происшествия

«Идти ему некуда». В Прикамье пропал сирота

Молодой человек не выходит на связь четыре дня
Анна Маркова
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Молодой человек не выходит на связь 4 дня. Фото: Евгения Казанцева.Молодой человек не выходит на связь 4 дня. Фото: Евгения Казанцева.
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В Соликамске ищут молодого человека, который пропал 30 июля. Последний раз он выходил на связь 30 июля. Дома не появлялся, телефон недоступен. Идти ему некуда, так как он сирота.

Приметы: низкого роста,слегка полноват.

Особые приметы: плохо говорит.

Если вы видели его или знаете местонахождение, сообщите по номеру телефона: 89026358493.

ИСТОЧНИК KP.RU

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