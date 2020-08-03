В Пермском крае 11-летнюю девочку унесло течением реки

3 Авг. 2020 2020-08-03T10:10:25+03:00

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Трагедия произошла 29 июля на реке Сылва в Суксунском районе. Три девочки пошли купаться на реку: одна из девочек была постарше, двоим по 11 лет. Место для купания не организованное. Одна из девочек зашла в воду на 1 метр от берега, ее начало уносить течением, она утонула.

- Ребенок не умел плавать, утонул, - сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю. - На ней не были одеты ни спасательный жилет, ни круг для плавания, ни нарукавники.

В МЧС напоминают администрациям муниципальных образований Пермского края, что обеспечение безопасности населения на водных объектах установлено Федеральным законом от 6 октября 2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от № 131- ФЗ, и отнесено к полномочиям органов местного самоуправления. Настоятельно рекомендую сделать все необходимое для обеспечения безопасного отдыха жителей муниципальных образований у водных объектах.

ИСТОЧНИК KP.RU