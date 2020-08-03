В Перми сильный ветер повалил дерево на провода, встали трамваи
Транспорт встал почти на четыре часа
Движение трамваем было прервано на 4 часа.Фото: Василий Вахрин
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В Перми, 2 августа, в 19.40 в Мотовилихинском районе из-за сильного ветра дерево упало на линию электропередач. Из-за этого в обе стороны прекратили движение трамваи в обе стороны. На место выехали сотрудники «ПермГорэлектроТранс», примерно в 23.30 аварию устранили, движение трамваев было восстановлено.
ИСТОЧНИК KP.RU