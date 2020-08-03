Управляющие компании оштрафуют за срывы графиков отопительного сезона

3 Авг. 2020 2020-08-03T06:22:19+03:00

Ответственность за выполнение утвержденного плана-графика по подготовке домов к отопительному сезону лежит на управляющей организации. Фото: Василий Вахрин

В департаменте ЖКХ Перми рассказали, какой должен быть порядок подготовки домов к зиме

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Ответственность за выполнение утвержденного плана-графика по подготовке домов к отопительному сезону лежит на управляющей организации. За срыв сроков подготовки предусмотрены штрафы, решение об этом принимается на заседаниях административных комиссий в районах.

Во время должны быть выполнены гидравлические испытания, ремонт, поверка и наладка систем. Эти виды работ должны проводиться на всем комплексе устройств, обеспечивающих бесперебойную подачу тепла в квартиры. Это котельные, внутридомовые сети, групповые и местные тепловые пункты в домах, системы отопления, вентиляции.

В департаменте ЖКХ администрации Перми отметили, что во время ежегодных профилактических ремонтов срок отключения горячей воды не должен превышать 14 суток. Тем самым план-график подготовки жилищного фонда напрямую зависит от сроков ремонта сетей инженерно-технического обеспечения (наружных сетей), нельзя допускать двойного отключения горячего водоснабжения в жилых домах.

К недобросовестным УК, допустивших срывы сроков графиков, будут применены штрафы по Закону «Об административных правонарушениях в Пермском крае».

ИСТОЧНИК KP.RU