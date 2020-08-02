2020-08-02T22:45:47+03:00
Общество

В Роспотребнадзоре назвали нарушителей санитарного режима в Прикамье

Больше всего нарушений выявлено в магазинах
Виктор Правдин
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Нарушения выявили в 23% субъектовНарушения выявили в 23% субъектовФото: архив "КП"
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Сотрудники управления Роспотребнадзора по Пермскому краю проверили более тысячи субъектов региона на предмет соблюдения противоэпидемических мероприятий. Проверки прошли на предприятиях продовольственной и непродовольственной торговли, в учреждениях культуры, общепитах, детских садах и в транспорте.

Нарушения выявили в 23% субъектов. Из них 69% - магазины по продаже продуктов питания и непродовольственных товаров, 9% - общепиты, 15% - транспорт, детсады и парикмахерские - 4%.

Наиболее частые нарушения:

-отсутствие должной организации «входного фильтра» работников (не измеряется температура, не ведется журнал измерений);

-несоблюдение масочно-перчаточного режима;

-нарушение правил использования работниками средств индивидуальной защиты;

-отсутствие необходимого запаса масок, антисептиков;

-использование для влажной уборки дезинфицирующих средств без вирулицидного действия;

-отсутствие в закрытых помещениях с постоянным нахождением людей устройств для обеззараживания воздуха.

Сотрудники надзорного ведомства составили 222 протокола об административных правонарушениях и напомнили, что в магазинах, общественном транспорте и других местах массового скопления людей необходимо продолжать соблюдать правила личной гигиены, масочно-перчаточный режим, социальную дистанцию в 1,5–2 метра. Также следует ограничить контакты с другими людьми, пожилыми родственниками, а в магазинах и транспорте использовать бесконтактный способ оплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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