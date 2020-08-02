В Перми пропал 19-летний молодой человек с татуировкой на шее

2 Авг. 2020 2020-08-02T19:37:39+03:00

Он не выходит на связь с 1 августа

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Родственники пропавшего 1 августа 19-летнего Михаила Куликова просят откликнутся всех, кто владеет информацией о его местонахождении. Молодой человек ушел из дома не вернулся.

Приметы: рост около 1.80, волосы светлые, очки, на шее татуировка.

Был одет: голубые джинсы, белая футболка, красная толстовка на замке, черные кроссовки, темно синий рюкзак. С собой были чёрные спортивные штаны и чёрная олимпийка с желтыми полосками.

Последний раз его видели с 5 до 6 вечера 1 августа. Важна любая информация. Сообщить ее можно по телефонам: 102 или 89504756541, 89519558888, 89519277719.

ИСТОЧНИК KP.RU