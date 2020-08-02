В Перми пропал 19-летний молодой человек с татуировкой на шее
Родственники пропавшего 1 августа 19-летнего Михаила Куликова просят откликнутся всех, кто владеет информацией о его местонахождении. Молодой человек ушел из дома не вернулся.
Приметы: рост около 1.80, волосы светлые, очки, на шее татуировка.
Был одет: голубые джинсы, белая футболка, красная толстовка на замке, черные кроссовки, темно синий рюкзак. С собой были чёрные спортивные штаны и чёрная олимпийка с желтыми полосками.
Последний раз его видели с 5 до 6 вечера 1 августа. Важна любая информация. Сообщить ее можно по телефонам: 102 или 89504756541, 89519558888, 89519277719.
ИСТОЧНИК KP.RU