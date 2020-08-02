2020-08-02T16:55:15+03:00
Общество

В Прикамье спасатели вытащили ежа из западни

Он застрял между стеной дома и электрощитом
Анна Маркова
Поделиться:
Ежа вытащили и отпустили в лес. Фото: Кунгурская городская служба спасения.Ежа вытащили и отпустили в лес. Фото: Кунгурская городская служба спасения.
Изменить размер текста:

В Кунгуре неравнодушные жители одного из домов позвонили в городскую службу спасения с необычной просьбой – спасти ежа. Он застрял около подъезда между электрощитом и стеной дома.

- На место выехали спасатели, - сообщает Служба спасения Кунгура. - По прибытию на место спасатели освободили животное слесарным инструментом, животное передали жильцам, которые сказали, что отнесут его в лесополосу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Прикамье спасатели вытащили ежа из западни
В Перми подростки спасли собаку, которая не могла выбраться из реки на берег [видео]
Под Пермью тепловоз сбил мужчину
В Прикамье за сутки умерли 11 человек с коронавирусом
В Пермском крае выявили 85 новых случаев коронавируса
В Перми легковушка сбила ребенка
Дмитрий Махонин поздравил пермских десантников с праздником
В Перми упал с крутого берега в Каму и утонул рыбак
«Новая сцена оперного, музыкальная школа, спортивная арена, реконструкция цирка». Пермь готовится к 300-летию
В год 300-летия Перми в городе откроют самый большой ледовый городок
В Прикамье глава сельского поселения оформлял «вольную» осужденным за дрова для помещений администрации
В Роспотребназдоре пришли к выводу, что на 77 процентах пермских предприятий соблюдается противоэпидемиологический режим
«Дежурные группы закрыли незаконно». В Прикамье целый городской округ месяц оставался без садиков
В Прикамье умерли еще 9 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19
В Пермском крае выявили еще 69 зараженных COVID-19
В Прикамье из-за ночного пожара в краевой больнице имени Вагнера пришлось эвакуировать пациентов
«Он мог попасть на видеорегистратор». В Прикамье несколько дней безуспешно ищут в лесу 17-летнего парня
В Перми в начале августа отключат водоснабжение в десятках домов
В МЧС попросили жителей Прикамья быть осторожней во время грозы и при сильных порывах ветра