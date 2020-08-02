В Прикамье спасатели вытащили ежа из западни

2 Авг. 2020 2020-08-02T16:55:15+03:00

Он застрял между стеной дома и электрощитом

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В Кунгуре неравнодушные жители одного из домов позвонили в городскую службу спасения с необычной просьбой – спасти ежа. Он застрял около подъезда между электрощитом и стеной дома.

- На место выехали спасатели, - сообщает Служба спасения Кунгура. - По прибытию на место спасатели освободили животное слесарным инструментом, животное передали жильцам, которые сказали, что отнесут его в лесополосу.

ИСТОЧНИК KP.RU