В Прикамье спасатели вытащили ежа из западни
Он застрял между стеной дома и электрощитом
Ежа вытащили и отпустили в лес. Фото: Кунгурская городская служба спасения.
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В Кунгуре неравнодушные жители одного из домов позвонили в городскую службу спасения с необычной просьбой – спасти ежа. Он застрял около подъезда между электрощитом и стеной дома.
- На место выехали спасатели, - сообщает Служба спасения Кунгура. - По прибытию на место спасатели освободили животное слесарным инструментом, животное передали жильцам, которые сказали, что отнесут его в лесополосу.
ИСТОЧНИК KP.RU