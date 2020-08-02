В Перми подростки спасли собаку, которая не могла выбраться из реки на берег [видео]
Они держались за веревку и вытянули собаку по бетонным плитам
Подростки помогли собаке, которая не могла выбраться на берег. Фото: кадр видео https://vk.com/permactive
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В социальной сети в группе «Пермь Активная» появилось видео, на котором двое подростков спускаются по бетонным плитам на набережной Камы в Перми, в воде стоит собака и не может выбраться из на берег.
Случай произошел примерно в том месте, где неделю назад пермяки спасали тонущую женщину и организовали цепочку из людей, чтобы эвакуировать ее на берег.
Парни взялись за веревку, один вытянул собаку. По бетонным плитам и они поднялись на берег.
Подростки спасли собаку, которая не могла выбраться из Камы на берег..
ИСТОЧНИК KP.RU