В Перми подростки спасли собаку, которая не могла выбраться из реки на берег [видео]

2 Авг. 2020 2020-08-02T12:15:12+03:00

Подростки помогли собаке, которая не могла выбраться на берег. Фото: кадр видео https://vk.com/permactive

Они держались за веревку и вытянули собаку по бетонным плитам

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В социальной сети в группе «Пермь Активная» появилось видео, на котором двое подростков спускаются по бетонным плитам на набережной Камы в Перми, в воде стоит собака и не может выбраться из на берег.

Случай произошел примерно в том месте, где неделю назад пермяки спасали тонущую женщину и организовали цепочку из людей, чтобы эвакуировать ее на берег.

Парни взялись за веревку, один вытянул собаку. По бетонным плитам и они поднялись на берег.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/793929" frameborder="0"></iframe> Подростки спасли собаку, которая не могла выбраться из Камы на берег..

ИСТОЧНИК KP.RU