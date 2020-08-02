2020-08-02T10:57:17+03:00
Общество

В Прикамье за сутки умерли 11 человек с коронавирусом

Минздрав сообщает подробности смертельных случаев
Анна Маркова
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Общее число заболевших COVID-19 в регионе достигло 6018 случаев с начала эпидемии.Общее число заболевших COVID-19 в регионе достигло 6018 случаев с начала эпидемии.Фото: Иван МАКЕЕВ
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В Пермском крае за минувшие сутки скончались 11 пациентов, проходивших лечение. В Минздраве региона сообщают: «9 пациентов умерли от COVID-19. Также, 2 пациента умерли по причинам, не связанным с COVID-19».

На 2 августа в Прикамье с начала эпидемии умерли 256 человек, у которых был выявлен COVID-19.

Напомним, в Пермском крае коронавирусную инфекцию выявили еще у 85 человек. Общее число заболевших COVID-19 в регионе достигло 6018 случаев с начала эпидемии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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