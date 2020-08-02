2020-08-02T10:46:21+03:00
Общество

В Пермском крае выявили 85 новых случаев коронавируса

Общее число заболевших COVID-19 превысило 6000 человек
Анна Маркова
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От коронавируса за сутки в Прикамье скончались 11 человек.От коронавируса за сутки в Прикамье скончались 11 человек.Фото: Иван МАКЕЕВ
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В Пермском крае коронавирусную инфекцию выявили еще у 85 человек. Общее число заболевших COVID-19 в регионе достигло 6018 случаев с начала эпидемии.

50 человек проходят лечение в больницах, 35 - амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 6018. Ежесуточный прирост больных - 1,4% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе.

Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,01 (на 1 августа - 0,94). Из 85 новых инфицированных - 27 мужчин, 55 женщин, 3 ребенка (1 мальчик и 2 девочки). Среди взрослого населения: младше 45 лет - 19 человек, 38 человек в возрасте 45-65, 25 человек старше 65 лет.

- За прошедшие сутки также зафиксировано 11 летальных исходов, - сообщает Минздрав Пермского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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