Дмитрий Махонин поздравил пермских десантников с праздником

2 Авг. 2020 2020-08-02T07:39:44+03:00

В этом году исполняется 90 лет со дня образования ВДВ. Фото: архив "КП"

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Сегодня, 2 августа, отметают праздник Воздушно-десантные войска. В этом году исполняется 90 лет со дня их образования. Глава Пермского края Дмитрий Махонин поздравил всех десантников с праздником.

«Десантные войска неслучайно считаются элитой российской армии. В разные времена вы всегда были на передовой. В годы Великой Отечественной войны сражались на самых трудных участках фронта. Позже – выполняли сложные и ответственные задания в «горячих точках», локальных конфликтах и контртеррористических операциях.

В Пермском крае особое отношение к воздушно-десантным войскам. В этом году исполняется 20 лет со дня подвига воинов-десантников 6 роты, где служили наши бойцы из Чусового, Чайковского и Чердынского района. Весь регион гордится мужеством и самоотверженностью земляков.

Сегодня воины-десантники и ветераны ВДВ вносят большой вклад в укрепление безопасности и благополучия Пермского края: активно занимаются патриотическим воспитанием молодежи, готовят ребят к службе в армии, оказывают помощь инвалидам и семьям погибших товарищей.

Искренне желаю всем, кто служил и служит в ВДВ, крепкого здоровья, мирного неба и новых успехов на благо Отечества».

ИСТОЧНИК KP.RU