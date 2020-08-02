Дмитрий Махонин поздравил пермских десантников с праздником
Сегодня, 2 августа, отметают праздник Воздушно-десантные войска. В этом году исполняется 90 лет со дня их образования. Глава Пермского края Дмитрий Махонин поздравил всех десантников с праздником.
«Десантные войска неслучайно считаются элитой российской армии. В разные времена вы всегда были на передовой. В годы Великой Отечественной войны сражались на самых трудных участках фронта. Позже – выполняли сложные и ответственные задания в «горячих точках», локальных конфликтах и контртеррористических операциях.
В Пермском крае особое отношение к воздушно-десантным войскам. В этом году исполняется 20 лет со дня подвига воинов-десантников 6 роты, где служили наши бойцы из Чусового, Чайковского и Чердынского района. Весь регион гордится мужеством и самоотверженностью земляков.
Сегодня воины-десантники и ветераны ВДВ вносят большой вклад в укрепление безопасности и благополучия Пермского края: активно занимаются патриотическим воспитанием молодежи, готовят ребят к службе в армии, оказывают помощь инвалидам и семьям погибших товарищей.
Искренне желаю всем, кто служил и служит в ВДВ, крепкого здоровья, мирного неба и новых успехов на благо Отечества».
ИСТОЧНИК KP.RU