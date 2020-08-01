В Перми упал с крутого берега в Каму и утонул рыбак

1 Авг. 2020 2020-08-01T18:03:29+03:00

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49-летний пермяк и его жена отправились порыбачить на Каму. Они устроились на крутом берегу возле лодочной базы «Лодочник», что в микрорайоне Заозерье, - там всегда неплохо клевало.

Рыбалка закончилась трагически: мужчина неожиданно упал вниз с обрыва, на берегу остались лишь удочки. Он упал всего лишь в метре от берега, но спасатели-медики, которых вызвала жена, ничего уже поделать не могли - рыбак захлебнулся.

- Место здесь обрывистое, у берега неглубоко, но очевидно человеку стало плохо, возможно это был приступ диабета, - говорят спасатели.

Они передали тело сотрудникам полиции. Причину его гибели установят после вскрытия.

ИСТОЧНИК KP.RU