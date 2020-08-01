«Новая сцена оперного, музыкальная школа, спортивная арена, реконструкция цирка». Пермь готовится к 300-летию

1 Авг. 2020 2020-08-01T18:35:56+03:00

На совещании по подготовке к юбилею перечислили ключевые объекты

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В Перми прошло совещание по подготовке к 300-летию краевой столицы под председательством главы Прикамья Дмитрия Махонина.

В числе ключевых проектов в сфере культуры были названы строительство новой сцены театра оперы и балета, краевой музыкальной школы, реконструкция здания цирка. Все они находятся на стадии проектирования. Главным спортивным объектом, посвященным юбилею, должна стать спортивная арена на 10 тысяч мест в Дзержинском районе.

.По поручению Дмитрия Махонина в список приоритетных проектов включили еще несколько объектов. Это новая сцена для Пермской художественной галереи, реставрация ДК им. Солдатова, возведение малой сцены лля ТЮЗа, многофункциональный спорткомплекс на месте стадиона «Энергия», реконструкция ДС «Орленок» и стадиона «Юность», реконструкция манежа «Спартак».

ИСТОЧНИК KP.RU