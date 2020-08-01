В год 300-летия Перми в городе откроют самый большой ледовый городок

1 Авг. 2020 2020-08-01T15:26:05+03:00

А так выглядел ледовый городок в этом году. Фото: Андрей МАТЛИН

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В Перми прошло совещание, посвященное подготовке к 300-летию города. Речь на нем пока не касалась тех объектов, которые должны построить к юбилею. Говорили в основном о культурных мероприятиях, предложения по которым должны подготовить некоммерческие организации, а также о юбилейном брендбуке, который пермякам предстоит обсудить на портале «Управляем вместе».

Что касается объектов соцкультбыта, то прозвучала следующая информация.

Сейчас обсуждается вопрос о ремонте Дворцов культуры «Искра» и имени Калинина, Детской музыкальной школы №2 им. Крылатова, которой в следующем году исполнится 100 лет, а также о дополнительных ремонтных работах во Дворце культуры им. Кирова.

В 2023 году обещают создать самый масштабный ледовый городок в истории города.

- Встретить 300-летие планируется торжественными и праздничными мероприятиями, юбилейными гастролями проекта «Лучшие театры России», участием молодежи из других городов в проекте «Место силы – Пермь» и множеством других праздничных мероприятий, - сообщили в краевом правительстве.

ИСТОЧНИК KP.RU