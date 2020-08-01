2020-08-01T15:26:05+03:00
Общество

В год 300-летия Перми в городе откроют самый большой ледовый городок

Также в краевом центре будут организованы 300 культурных событий
Андрей МАТЛИН
Поделиться:
А так выглядел ледовый городок в этом году.А так выглядел ледовый городок в этом году.Фото: Андрей МАТЛИН
Изменить размер текста:

В Перми прошло совещание, посвященное подготовке к 300-летию города. Речь на нем пока не касалась тех объектов, которые должны построить к юбилею. Говорили в основном о культурных мероприятиях, предложения по которым должны подготовить некоммерческие организации, а также о юбилейном брендбуке, который пермякам предстоит обсудить на портале «Управляем вместе».

Что касается объектов соцкультбыта, то прозвучала следующая информация.

Сейчас обсуждается вопрос о ремонте Дворцов культуры «Искра» и имени Калинина, Детской музыкальной школы №2 им. Крылатова, которой в следующем году исполнится 100 лет, а также о дополнительных ремонтных работах во Дворце культуры им. Кирова.

В 2023 году обещают создать самый масштабный ледовый городок в истории города.

- Встретить 300-летие планируется торжественными и праздничными мероприятиями, юбилейными гастролями проекта «Лучшие театры России», участием молодежи из других городов в проекте «Место силы – Пермь» и множеством других праздничных мероприятий, - сообщили в краевом правительстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В год 300-летия Перми в городе откроют самый большой ледовый городок
В Прикамье глава сельского поселения оформлял «вольную» осужденным за дрова для помещений администрации
В Роспотребназдоре пришли к выводу, что на 77 процентах пермских предприятий соблюдается противоэпидемический режим
«Дежурные группы закрыли незаконно». В Прикамье целый городской округ месяц оставался без садиков
В Прикамье умерли еще 9 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19
В Пермском крае выявили еще 69 зараженных COVID-19
В Прикамье из-за ночного пожара в краевой больнице имени Вагнера пришлось эвакуировать пациентов
«Он мог попасть на видеорегистратор». В Прикамье несколько дней безуспешно ищут в лесу 17-летнего парня
В Перми в начале августа отключат водоснабжение в десятках домов
В МЧС попросили жителей Прикамья быть осторожней во время грозы и при сильных порывах ветра