В Прикамье глава сельского поселения оформлял «вольную» осужденным за дрова для помещений администрации

1 Авг. 2020 2020-08-01T14:30:09+03:00

Тот, кто помогал осужденным избежать наказания, может сам оказаться за решеткой. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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В Кунгурском районе будут судить главу сельского поселения. Его обвиняют в том, что он грубо нарушил интересы государства, незаконно добывая дрова для отопления помещений администрации.

- К нему направлялись осужденные местные жители для отбывания наказания в виде обязательных работ, - объяснили в СУ СКР по Пермскому краю. - Десяти из них глава поселения, не желая тратить время на организацию их труда, предложил вместо отбытия наказания осуществить поставку дров для отопления помещений администрации и ее учреждений. В обмен на поставленное топливо им заполнили табели об отбытии часов обязательных работ, и осужденные были сняты с учета, как отбывшие наказание. Таким образом, обвиняемый фактически освободил осужденных от отбывания наказания, назначенного судом, существенно нарушив законные интересы общества и государства.

У главы сельского поселения арестовали имущество на 800 тысяч, уголовное дело передали в суд.

По статье о превышении служебных работ ему могут назначить штраф до 300 тысяч или до 5 лет обязательных работ, а могут - и до 7 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU