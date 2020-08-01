2020-08-01T14:30:09+03:00
Общество

В Прикамье глава сельского поселения оформлял «вольную» осужденным за дрова для помещений администрации

У него арестовали имущество
Андрей МАТЛИН
Поделиться:
Тот, кто помогал осужденным избежать наказания, может сам оказаться за решеткой.Тот, кто помогал осужденным избежать наказания, может сам оказаться за решеткой.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

В Кунгурском районе будут судить главу сельского поселения. Его обвиняют в том, что он грубо нарушил интересы государства, незаконно добывая дрова для отопления помещений администрации.

- К нему направлялись осужденные местные жители для отбывания наказания в виде обязательных работ, - объяснили в СУ СКР по Пермскому краю. - Десяти из них глава поселения, не желая тратить время на организацию их труда, предложил вместо отбытия наказания осуществить поставку дров для отопления помещений администрации и ее учреждений. В обмен на поставленное топливо им заполнили табели об отбытии часов обязательных работ, и осужденные были сняты с учета, как отбывшие наказание. Таким образом, обвиняемый фактически освободил осужденных от отбывания наказания, назначенного судом, существенно нарушив законные интересы общества и государства.

У главы сельского поселения арестовали имущество на 800 тысяч, уголовное дело передали в суд.

По статье о превышении служебных работ ему могут назначить штраф до 300 тысяч или до 5 лет обязательных работ, а могут - и до 7 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В год 300-летия Перми в городе откроют самый большой ледовый городок
В Прикамье глава сельского поселения оформлял «вольную» осужденным за дрова для помещений администрации
В Роспотребназдоре пришли к выводу, что на 77 процентах пермских предприятий соблюдается противоэпидемический режим
«Дежурные группы закрыли незаконно». В Прикамье целый городской округ месяц оставался без садиков
В Прикамье умерли еще 9 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19
В Пермском крае выявили еще 69 зараженных COVID-19
В Прикамье из-за ночного пожара в краевой больнице имени Вагнера пришлось эвакуировать пациентов
«Он мог попасть на видеорегистратор». В Прикамье несколько дней безуспешно ищут в лесу 17-летнего парня
В Перми в начале августа отключат водоснабжение в десятках домов
В МЧС попросили жителей Прикамья быть осторожней во время грозы и при сильных порывах ветра