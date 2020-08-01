2020-08-01T13:41:27+03:00
Общество

В Роспотребназдоре пришли к выводу, что на 77 процентах пермских предприятий соблюдается противоэпидемический режим

У 23 процентов нет запаса масок, для уборки помещений используются средства без вирулицидного действия
Андрей МАТЛИН
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В прикамском управлении Роспотребнадзора сообщили об итогах проверки пермских предприятий и учреждений на предмет соблюдения противоэпидемических мер.

- Были проверены более тысячи предприятий продовольственной и непродовольственной торговли, системы общепита, учреждений культуры, городских парков, дошкольных учреждений, транспорт, – сообщили в ведомстве.

Нарушения были выявлены у 23 процентов субъектов, оформлено 222 протокола об административных правонарушениях, из них больше всего - 69 процентов – приходится на предприятия торговли.

- Среди нарушений наиболее частые такие, - перечисляют в Роспотребнадзоре. – Не измеряется температура тела у работников, не соблюдается масочно-перчаточный режим, нет запаса масок, антисептиков, для влажной уборки используются дезинфицирующие средства без вирулицидного действия, нет устройств для обеззараживания воздуха.

То, что у 77 процентов предприятий все это есть, внушает уважение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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