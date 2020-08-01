«Дежурные группы закрыли незаконно». В Прикамье целый городской округ месяц оставался без садиков
Целое городское поселение в Пермском крае в течение месяца фактически оставалось без детских садиков. В администрации Октябрьского городского округа 4 июня приняли решение о том, чтобы закрыть дежурные группы в детских садах. А поскольку в условиях коронавируса детишек можно было водить только в них, то родители дошколят, которые работают в условиях испытания пандемией, оказались в сложном положении. Люди стали жаловаться в различные инстанции.
И вот в июле дежурные группы все-таки снова открыли – после вмешательства прокуратуры.
- На территории городского округа была прекращена деятельность дежурных групп в детских садах, - подтвердили в краевой прокуратуре. – Их посещали несовершеннолетние дети работников предприятий, деятельность которых продолжалась в период неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Главе администрации Октябрьского городского округа внесено представление, также опротестовано его постановление. Работа дежурных групп возобновлена.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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