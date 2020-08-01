2020-08-01T11:48:25+03:00
Общество

В Прикамье умерли еще 9 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19

Из них семеро, по данным краевого Минздрава, скончались от коронавируса
Андрей МАТЛИН
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В краевом правительстве прокомментировали свежую статистику по коронавирусу.

- За прошедшие сутки зафиксировано 9 летальных исходов: 7 пациентов умерли от COVID-19, - сообщили в Минздраве Прикамья. – Еще 2 пациента умерли по причинам, не связанным с COVID-19. Таким образом, на сегодня зафиксировано 150 летальных исходов от COVID-19 и 95 случаев смерти инфицированных – не от COVID-19.

За предыдущие сутки в Пермском крае выявили 69 новых случаев заражения COVID-19. Из 69 новых инфицированных – 25 мужчин, 44 женщины. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 5 человек, 38 человек в возрасте 45-65, 26 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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