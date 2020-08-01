В Пермском крае выявили еще 69 зараженных COVID-19

1 Авг. 2020 2020-08-01T10:54:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 69 новых случаев заражения COVID-19: 64 человека проходят лечение в больницах, 5 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 5933. Ежесуточный прирост больных составил 1,2% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,94 (на 31 июля – 0,96). С картой распространения коронавируса в Пермском крае можно ознакомиться на сайте www.permkrai.ru/antivirus.

Эпидемиолог объяснила, почему в Перми не открывают детские сады 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU