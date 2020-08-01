В Прикамье из-за ночного пожара в краевой больнице имени Вагнера пришлось эвакуировать пациентов

1 Авг. 2020 2020-08-01T09:35:38+03:00

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Сегодня рано утром в семиэтажном здании краевой больницы имени Вагнера в Березниках пришлось эвакуировать пациентов. На 5 этаже семиэтажки произошло возгорание.

- Загорелась электрощитовая в стационаре на улице Ломоносова, 102 в отсеке «Б», - рассказали в пресс-службе медицинского учреждения. – Было принято решение эвакуировать вниз, на 4 этаж, 16 пациентов больницы, одного родственника и троих медиков. Никто из них не пострадал. На месте работали пожарные. Причины возгорания сейчас выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU