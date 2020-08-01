В Прикамье из-за ночного пожара в краевой больнице имени Вагнера пришлось эвакуировать пациентов
ЧП произошло ранним субботним утром
Фото: краевая больница имени Вагнера.
Изменить размер текста:
Сегодня рано утром в семиэтажном здании краевой больницы имени Вагнера в Березниках пришлось эвакуировать пациентов. На 5 этаже семиэтажки произошло возгорание.
- Загорелась электрощитовая в стационаре на улице Ломоносова, 102 в отсеке «Б», - рассказали в пресс-службе медицинского учреждения. – Было принято решение эвакуировать вниз, на 4 этаж, 16 пациентов больницы, одного родственника и троих медиков. Никто из них не пострадал. На месте работали пожарные. Причины возгорания сейчас выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU