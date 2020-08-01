В Перми в начале августа отключат водоснабжение в десятках домов

1 Авг. 2020 2020-08-01T06:55:01+03:00

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В компании «Новогор-Прикамье» уточнили список пермских домов, где в начале августа отключат воду. Он получился внушительным. Поэтому смотрим, не попала ли в этот «сухой» перечень ваша многоэтажка, чтобы успеть сделать водяные запасы.

1 августа, в субботу, с 9.00 до 19.00 отключат водоснабжение в домах на таких улицах:

Вильямса, 44, 71, 73, 75, 77

Коспашская, 5, 7, 9, 12

Маршала Толбухина, 38, 40, 42, 44, 46

Усадебная, 2, 3, 4, 6, 55

С 9.30 до 14.00 1 августа:

Лихвинская, 114

Луганская, 26

С 10.00 5 августа до 10.00 6 августа пересохнут краны в домах на улицах:

25 Октября, 77

Революции, 20

8 августа с 9.00 до 19.00 не будет воды в домах на улицах:

Верхнеудинская, 8, 26

Молдавская, 3, 4, 14, 16, 18

Рославльская, 25

Уссурийская, 13, 15, 23

Химкинская, 4

С 8 по 9 августа, с 15.00 до 15.00 снова отключат воду в тех же домах в Индустриальном районе, которые отключали 25 июля. Воды не будет в домах на улицах:

Архитектора Свиязева, 2А, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 18А, 19А, 20, 21, 22, 25, 26, 30, 32, 35, 36, 37, 39, 39А, 40/1, 40/2, 40/3, 41, 42, 44, 46/1, 46/2, 50/1, 50/2, 52, 58

Веры Засулич, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 50А, 52, 54, 54А

Геологов, 1, 6, 8, 10, 11/1, 11/2, 15, 19, 29, 29/2, 33

Камышловская, 2, 11, 13, 15, 17, 19, 21

Карпинского, 67, 69, 71, 73, 75, 75А, 75Б, 77, 77Б, 79, 79А, 81, 83, 83А, 85А, 87, 91А, 96, 97, 97А, 98, 99, 100, 100А, 101, 101А, 102, 104, 107, 108, 109, 110А, 112, 112/1, 118, 120, 125, 126

Композитора Глинки, 1, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 13, 15, Космонавта Леонова, 43А, 43Б, 45, 47, 47А, 49, 51, 53, 56А, 59, 60, 62, 64, 66, 68, 82

Милиционера Власова, 15

Норильская, 2А, 6, 7, 8, 9, 9А, 11, 13, 13/1, 13А, 15

Разведчиков, 25

Ремонтная 1-я, 3

Рязанская, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 19А, 103, 105

Самолетная, 48, 50, 54, 56, 60, 60А, 62, 62А

Советской Армии, 101А

Сталеваров, 36

Сусанина, 3, 4, 5, 6, 8, 9

Чердынская, 5, 6, 7А, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 34, 36, 38А, 40, 42, 44

ИСТОЧНИК KP.RU