2020-08-01T06:35:25+03:00
Общество

В МЧС попросили жителей Прикамья быть осторожней во время грозы и при сильных порывах ветра

В выходные Пермь окажется между влажной и сухой воздушными массами
Андрей МАТЛИН
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--Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Нахождение на границе между двумя атмосферными зонами грозит обернуться в Прикамье в эти выходные дождями и грозами. Об этом предупредили в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. С запада от Перми будет наступать влажный фронт, с востока – сухой.

Если в первой половине субботы, 1 августа, синоптики не прогнозируют существенных осадков, то к вечеру на всей территории Пермского края могут пролиться дожди и прогреметь грозы. Температура воздуха днем при этом на востоке будет около 20 градусов, на западе края – до 22 градусов.

- Во время грозы не стоит находиться под высокими деревьями и конструкциями, а также ставить возле них автомобили, - напомнили в ГУ МЧС по Пермскому краю. – При грозах может наблюдаться резкое усиление ветра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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