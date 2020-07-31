В Перми охраннику школы, где произошла поножовщина, дали условный срок
В Перми, сегодня, 31 июля, Мотовилихинский районный суд вновь рассмотрел уголовное дело охранника школы № 127. Напомним, трагедия произошла в январе 2018 года. Двое подростков устроили резню. В результате ЧП пострадали 9 детей и учительница. Она получила 17 ножевых ранений.
Охранницу Яну Галкину, которая в тот день работала в школе, обвинили в «Оказании охранных услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло причинение тяжкого вреда здоровью большого числа людей».
Суд признал женщину виновной и назначил ей 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
Напомним, изначально прокуратура запросила для охранницы 3 года условно. Но суд вынес более мягкий приговор - 2 года ограничения свободы. 28 ноября Пермский краевой суд рассмотрел апелляцию женщины, Яну Галкину оправдали.
- Установлено, что женщина, исполняя функции охранника, грубо нарушила требования пропускного режима, в результате чего двое несовершеннолетних беспрепятственно прошли в помещение школы, где, используя принесенные с собой ножи, причинили многочисленные ранения учащимся и их классному руководителю, а затем совершили поджог школы с использованием легковоспламеняющейся жидкости, - сообщает Прокуратура Пермского края.
ИСТОЧНИК KP.RU