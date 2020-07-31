В Перми пополнить транспортные карты можно будет только безналичным способом
Изменения вступят в силу с 3 августа
В Перми с 3 августа пополнить транспортные карты в формате «электронного кошелька» можно будет только безналичным способом.Фото: Василий Вахрин
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В Перми с 3 августа пополнить транспортные карты в формате «электронного кошелька» можно будет только безналичным способом.
Владельцы транспортных карт для пополнения «электронного кошелька» могут воспользоваться сайтом, личным кабинетом «Сбербанк-онлайн», банкоматами, а также кассами «Почтобанка» и «Центральных касс» при условии совершения платежа банковской картой. Отметим, АО АКИБ «Почтобанк» принимают к оплате только банковские карты «МИР».
Для пользователей льготных проездных правила оплаты не меняются.
ИСТОЧНИК KP.RU