В Перми пополнить транспортные карты можно будет только безналичным способом

31 Июль 2020 2020-07-31T14:50:53+03:00

В Перми с 3 августа пополнить транспортные карты в формате «электронного кошелька» можно будет только безналичным способом. Фото: Василий Вахрин

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В Перми с 3 августа пополнить транспортные карты в формате «электронного кошелька» можно будет только безналичным способом.

Владельцы транспортных карт для пополнения «электронного кошелька» могут воспользоваться сайтом, личным кабинетом «Сбербанк-онлайн», банкоматами, а также кассами «Почтобанка» и «Центральных касс» при условии совершения платежа банковской картой. Отметим, АО АКИБ «Почтобанк» принимают к оплате только банковские карты «МИР».

Для пользователей льготных проездных правила оплаты не меняются.

ИСТОЧНИК KP.RU