В Перми выдают сертификаты в детские лагеря на осенние смены

31 Июль 2020 2020-07-31T13:51:36+03:00

Если ребенок не был в лагере летом, отдохнуть можно будет и осенью.

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В Перми продолжается выдача сертификатов в детский лагерь, получить их можно на осенние смены. Родители могут получить сертификат на отдых и оздоровление детей в загородных, санаторно-оздоровительных и специализированных (профильных) лагерях осенью. При этом образовательный процесс прерван не будет, обучение будет организовано прямо в лагере.

- Мы готовы организовать обучение детей на базе детского лагеря. Если ограничительные меры будут сняты, готовы приглашать педагогов из местной школы для проведения уроков на базе нашего комплекса. Если же ограничительные меры сняты не будут, техническое оснащение комплекса позволит нам организовать дистанционное обучение при помощи компьютеров и интернета. Произойдут небольшие изменения в режиме дня лагеря: будет выделено время для обучения. Но по-прежнему у детей останутся развлекательные и спортивные мероприятия, – рассказала начальник детского лагеря «Сосновый бор» Елена Машкова.

Получить сертификат можно в городском департаменте социальной политики на улице Газеты Звезда, 9 по предварительной записи на сайте.

По вопросам получения сертификата можно обратиться по будням с 9.00 до 18.00 по телефону: 236-12-14, 236-15-54.

ИСТОЧНИК KP.RU