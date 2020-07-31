2020-07-31T13:35:07+03:00
Происшествия

В Прикамье уже два дня не могут найти 80-летнюю женщину

Она ушла из дома в деревне Гладкий мыс в неизвестном направлении
Анна Маркова
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Нина Худанина пропала 29 июля. Фото: поисковый отряд имени Ирины Бухановой.Нина Худанина пропала 29 июля. Фото: поисковый отряд имени Ирины Бухановой.
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В Пермском крае в Большесосновском районе пропала 80-летняя Нина Худанина. Она ушла из дома в деревне Гладкий мыс 29 июля около 15.00 и с тех пор о ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 153-155 см.

Среднего телосложения, волосы черные с сединой, сплетены в косу.

Была одета: черная спортивная шапка, черная кофта с разноцветными полосками спереди.

Если вам известно местонахождение Нины Худаниной, позвоните 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

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