В Прикамье уже два дня не могут найти 80-летнюю женщину

31 Июль 2020 2020-07-31T13:35:07+03:00

Она ушла из дома в деревне Гладкий мыс в неизвестном направлении

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В Пермском крае в Большесосновском районе пропала 80-летняя Нина Худанина. Она ушла из дома в деревне Гладкий мыс 29 июля около 15.00 и с тех пор о ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 153-155 см.

Среднего телосложения, волосы черные с сединой, сплетены в косу.

Была одета: черная спортивная шапка, черная кофта с разноцветными полосками спереди.

Если вам известно местонахождение Нины Худаниной, позвоните 102.

ИСТОЧНИК KP.RU