Накануне выборов губернатора Прикамья: Кто преодолел муниципальный фильтр?

31 Июль 2020 2020-07-31T12:45:22+03:00

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31 июля на заседании рабочей группы крайизбиркома были проверены подписи муниципальных депутатов в поддержку кандидатов на должность губернатора Пермского края. Напомним, свое желание участвовать в выборах высказали: Дмитрии Николаевич в порядке самовыдвижения, Евгении Козлов от «Патриотов России», Олег Постников от ЛДПР, Ксения Айтакова от КПРФ, Александр Репин от «Справедливой России».

Все кандидаты должны были преодолеть «муниципальный фильтр», то есть собрать необходимое количество подписей муниципальных депутатов. В случае совпадения подписей, то есть если один из депутатов подпишется сразу за двоих кандидатов, учитывать будут ту, которую он поставил первой.

Проверка подписей проходила с трансляцией в официальном инстаграме избиркома.

Двойные подписи были обнаружены у двух кандидатов – две у Ксении Айтаковой и шесть у Александра Репина.

- Таким образом у кандидата Репина - 101 подпись и 31 муниципальное образование, - отметили на заседании рабочей группы.

«Засчитанных подписей недостаточно для регистрации кандидата по двум основаниям: недостаточное количество подписей депутатов, а также недостаточное количество муниципальных образований, в которых собраны засчитанные подписи»,- сообщает краевая избирательная комиссия.

Так что владелец компании «Сатурн-Р», кандидат от «справедливороссов» не набрал нужного количества подписей и муниципальных образований, поэтому он не преодолел муниципальный фильтр.

- Ни от одного из депутатов в период проведения сбора подписей жалоб в крайизбирком не поступало, - добавили в избиркоме.

ИСТОЧНИК KP.RU