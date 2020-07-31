2020-07-31T11:14:59+03:00
Общество

В Перми появится памятник ВДВ и генералу Маргелову

Региональный союз десантников планирует открыть его в сентябре
Анна Маркова
Поделиться:
Памятник ВДВ и генералу Маргелову планируется установить в Перми в сентябре. ФотоПамятник ВДВ и генералу Маргелову планируется установить в Перми в сентябре. Фото
Изменить размер текста:

В этом году исполняется 90 лет со дня создания Воздушно-десантных войск России, праздник отмечается 2 августа. Эпидемиологическая ситуация пока не позволят проводить массовые мероприятия в Пермском крае, но несмотря на это, десантники отметят его в кругу самых близких друзей и родных. А в сентябре в Перми планируется открыть памятник ВДВ.

- В середине сентября в Перми постараемся установить памятник Воинской славы ВДВ и генералу Василию Маргелову, - говорит Андрей Поздеев, руководитель регионального союза десантников. - Он будет установлен в конце бульвара Советской Армии вдоль улицы Сибирской, ближе к улице Белинского. Вчера согласовали его в глине в натуральную величину, сейчас осталось дело за отливкой в бронзе. Будем ждать всех десантников и жителей Перми на праздничных мероприятиях, посвященных ВДВ, это важное событие для всех нас. Нам есть чем гордится!

Справка КП

Василий Маргелов - Герой Советского Союза, командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) в 1954-1959 и 1961-1979 годах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Прикамье уже два дня не могут найти 80-летнюю женщину
В Перми при подъезде к остановке автобус сбил 80-летнюю женщину
Накануне выборов губернатора Прикамья: Кто преодолел муниципальный фильтр?
В Пермском крае на трассе автокран расплющил кабину большегруза
В Перми появится памятник ВДВ и генералу Маргелову
Райффайзенбанк вновь снижает ставки по ипотеке
В Пермском крае выявлено 70 новых случаев коронавируса
В Перми произошел пожар в магазине модной одежды
«Ласточки» от Перми до Краснокамска пустят 1 сентября
В Перми три автобусных маршрута временно изменят пути следования
Пермяки стали чаще болеть пневмониями и меньше кишечными инфекциями
С начала сезона клещи покусали больше 14 тысяч пермяков
В массовом ДТП в Прикамье столкнулись три фуры и легковушка
Максим Решетников возвращается в Пермь
«Разбил машину нунчаками». В Перми осудили хулигана-рецидивиста