В Перми появится памятник ВДВ и генералу Маргелову

31 Июль 2020 2020-07-31T11:14:59+03:00

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В этом году исполняется 90 лет со дня создания Воздушно-десантных войск России, праздник отмечается 2 августа. Эпидемиологическая ситуация пока не позволят проводить массовые мероприятия в Пермском крае, но несмотря на это, десантники отметят его в кругу самых близких друзей и родных. А в сентябре в Перми планируется открыть памятник ВДВ.

- В середине сентября в Перми постараемся установить памятник Воинской славы ВДВ и генералу Василию Маргелову, - говорит Андрей Поздеев, руководитель регионального союза десантников. - Он будет установлен в конце бульвара Советской Армии вдоль улицы Сибирской, ближе к улице Белинского. Вчера согласовали его в глине в натуральную величину, сейчас осталось дело за отливкой в бронзе. Будем ждать всех десантников и жителей Перми на праздничных мероприятиях, посвященных ВДВ, это важное событие для всех нас. Нам есть чем гордится!

Справка КП

Василий Маргелов - Герой Советского Союза, командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) в 1954-1959 и 1961-1979 годах.

ИСТОЧНИК KP.RU