Новые тарифы вступили в силу 30 июля. Фото: Райффайзенбанк

Райффайзенбанк вновь снижает ставки по ипотеке. Теперь минимальный тариф на покупку недвижимости в новостройке составляет 7,77% годовых, а на вторичном рынке — 8,19%.

- Мы также снизили и ставку рефинансирования до 7,99%. Программа и ранее была востребована, а с новыми ставками мы ждем увеличения количества заявок. Все большим интересом у наших клиентов пользуется расширенное рефинансирование ипотечных кредитов. Суть расширенной программы в том, что клиенты могут объединить до пяти кредитов и кредитных карт других банков по выгодной ипотечной ставке. Это ощутимо снижает долговую нагрузку заемщика. Кроме финансовой выгоды, это поможет исключить риск пропуска платежа в разных банках и испорченной кредитной истории. Ставка по расширенному рефинансированию составит 9,99%, - отметила Ирина Ярыгова, начальник отдела продаж ипотечных кредитов Сибирско-Уральского макрорегиона Райффайзенбанка.

Новые тарифы вступили в силу 30 июля.

Подробнее об ипотечных программах Райффайзенбанка можно узнать на raif.ru.