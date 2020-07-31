2020-07-31T09:55:56+03:00
Происшествия

В Перми произошел пожар в магазине модной одежды

Из магазина эвакуировались 15 человек
Анна Маркова
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Пожарные ликвидировали горение, никто не пострадал. Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю.Пожарные ликвидировали горение, никто не пострадал. Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю.
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В Перми, 30 июля, около 18 часов, произошел пожар в магазине одежды на улице Куйбышева, 38. На место вызвали пожарных, в помещении около 20 квадратных метров горели вещи. В бутике в это время находилось около 15 человек, все они самостоятельно эвакуировались. Никто не пострадал.

По информации источника, знакомого с ситуацией, причиной пожара стало короткое замыкание проводов в электрощитовой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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