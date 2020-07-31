«Ласточки» от Перми до Краснокамска пустят 1 сентября

31 Июль 2020 2020-07-31T08:25:23+03:00

От Перми до краснокамска можно будет доехать за 50 минут. Фото: сайт губернатора и Правительства Пермского края.

Дмитрий Махонин сообщил, что первая неделя курсирования будет бесплатной для пассажиров

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30 июля глава Пермского края Дмитрий Махонин осмотрел площадку для железнодорожного остановочного пункта «Краснокамск». Работы по Запуск скоростных электропоездов, которые соединят правый и левый берег Камы, произойдет в три этапа. На первом будет запущена «Ласточка» от Перми II до Краснокамска. Она будет довозить пассажиров за 50 минут.

Конечной станцией станет остановочный пункт «Краснокамск», расположенный недалеко от городского автовокзала.

Комментируя итоги рабочего совещания, Дмитрий Махонин анонсировал, что запуск «Ласточек» на Краснокамск запланирован на 1 сентября, а первая неделя курсирования электропоездов станет бесплатной для всех пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU