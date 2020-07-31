2020-07-31T07:01:53+03:00
Общество

В Перми три автобусных маршрута временно изменят пути следования

Это связано с ремонтными работами на сетях
Анна Маркова
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Три автобусных маршрута в Перми изменят пути следования на 20 дней.Три автобусных маршрута в Перми изменят пути следования на 20 дней.Фото: Василий Вахрин
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В Перми с 1 по 22 августа рабочие будут вест работы на сетях, по улице Краснополянской от улицы Уденской до улицы Козьмы Минина и от улицы Козьмы Минина до улицы Бригадирской. Поменяется маршрут автобусов №51, №57 и №74.

Как сообщили в городском департаменте транспорта, автобусные маршруты №51 «микрорайон Владимирский - станция «Пермь-1» и №74 «микрорайон Владимирский - микрорайон Заостровка» от микрорайона Владимирский будут следовать по улицам Загарьинской, Пихтовой, Коломенской, Ижевской, Усольской. В обратном направлении автобусы будут следовать по улицам Ижевской, Полазненской, Ижевской, Коломенской, Пихтовой и Загарьинской и далее по маршрутам следования. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на существующих автобусных остановочных пунктах.

Часть автобусов маршрута №57 «микрорайон Крохалева - НПО «Биомед» будет следовать по маршруту «микрорайон Крохалева - микрорайон Владимирский» без заезда в микрорайон Юбилейный. От микрорайона Крохалева автобусы будут идти от улицы Героев Хасана по улицам Ижевской, Коломенской, Пихтовой, Загарьинской, Краснополянской, Бригадирской, Пихтовой с разворотом на временном остановочном пункте по улице Краснополянской в створе с улицей Пихтовой.

Часть автобусов маршрута №57 «микрорайон Крохалева - НПО «Биомед» будут идти по маршруту «микрорайон Крохалева - НПО «Биомед» без заезда в микрорайон Владимирский. В прямом и обратном направлениях автобусы будут идти по улицам Ижевской, Холмогорской и далее по маршруту следования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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