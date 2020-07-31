Пермяки стали чаще болеть пневмониями и меньше кишечными инфекциями

31 Июль 2020 2020-07-31T06:37:20+03:00

Заболеваемость пневмонией в Пермском крае увеличилась в 1,3 раза, по сравнению с первым полугодием 2019 года. Фото: Александр ГЛУЗ

В Пермьстате рассказали о заболеваемости в регионе за первое полугодие

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Пермьстат публикует данные по заболеваемость жителей региона отдельными инфекционными болезнями в январе-июне 2020 года. За этот период, по сравнению с таким же в прошлом году, в целом отмечалось снижение инфекционной заболеваемости.

Так, в 1,7 раза снизилась заболеваемость ветряной оспой, в 1,3 раза острыми инфекциями верхних дыхательных путей и скарлатиной. В то же время наблюдалось увеличение заболеваемости пневмонией в 1,3 раза (11182 случаев против 8802).

Снизилась заболеваемость по классу кишечных инфекций (в 1,4 раза, как острыми кишечными инфекциями, так и сальмонеллезом).

Заболеваемость гепатитами уменьшилась в 2,7 раза. Рост заболеваемости наблюдался только бактериальной дизентерией.

Так же отмечался спад заболеваемости в первом полугодии этого года сифилисом на 46,0%, туберкулезом на 13,2%. Число диагностированных заболеваний, связанных с ВИЧ-инфекцией (болезнью, вызванной вирусом иммунодефицита человека и бессимптомным инфекционным статусом, вызванным этим вирусом) уменьшилось на 14,6%.

ИСТОЧНИК KP.RU