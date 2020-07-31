Пермяки стали чаще болеть пневмониями и меньше кишечными инфекциями
Пермьстат публикует данные по заболеваемость жителей региона отдельными инфекционными болезнями в январе-июне 2020 года. За этот период, по сравнению с таким же в прошлом году, в целом отмечалось снижение инфекционной заболеваемости.
Так, в 1,7 раза снизилась заболеваемость ветряной оспой, в 1,3 раза острыми инфекциями верхних дыхательных путей и скарлатиной. В то же время наблюдалось увеличение заболеваемости пневмонией в 1,3 раза (11182 случаев против 8802).
Снизилась заболеваемость по классу кишечных инфекций (в 1,4 раза, как острыми кишечными инфекциями, так и сальмонеллезом).
Заболеваемость гепатитами уменьшилась в 2,7 раза. Рост заболеваемости наблюдался только бактериальной дизентерией.
Так же отмечался спад заболеваемости в первом полугодии этого года сифилисом на 46,0%, туберкулезом на 13,2%. Число диагностированных заболеваний, связанных с ВИЧ-инфекцией (болезнью, вызванной вирусом иммунодефицита человека и бессимптомным инфекционным статусом, вызванным этим вирусом) уменьшилось на 14,6%.
ИСТОЧНИК KP.RU