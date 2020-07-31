С начала сезона клещи покусали больше 14 тысяч пермяков
Почти 43% поражены иксодовым боррелиозом
По результатам лабораторных исследований 1,7% исследованных клещей оказались инфицированы клещевым вирусным энцефалитом.Фото: Анна МАЛЫШЕВА
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В Роспотребнадзоре по Пермскому краю отмечается характерный подъем клещевой активности. С начала сезона в медицинские организации обратились 14173 человек с укусами клещей, в том числе 3134 ребенка.
По результатам лабораторных исследований: 1,7% исследованных клещей оказались инфицированы клещевым вирусным энцефалитом, 42,7% клещей поражены иксодовым клещевым боррелиозом, 3,6% - моноцитарным эрлихиозом человека, 2,0% - гранулоцитарным анаплазмозом человека, что соответствует среднемноголетним данным.
ИСТОЧНИК KP.RU