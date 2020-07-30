В массовом ДТП в Прикамье столкнулись три фуры и легковушка

30 Июль 2020 2020-07-30T20:44:32+03:00

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На трассе «М7 – Волга» в Нытвенском районе, неподалеку от деревни Шумиха, произошло массовое ДТП. Столкнулись три грузовых автомобиля и легковая Toyota Avensis.

На трассе велись ремонтные работы, движение было затруднено. По предварительным данным, 54-летний водитель тяжеловоза DAF не справился с управлением и врезался в стоявший на проезжей части рефрижератор DAF, за рулем которого находился житель Курска. В результате машины раскидало в разные стороны. Первый грузовик отбросило на "КамАЗ", второй - на Toyota Avensis. Машины серьезно пострадали.

В ДТП получил легкие травмы водитель из Курска. На место аварии выехали сотрудники ГИБДД и «Скорой помощи». Дорога на этом участке перекрыта.

- Ведется проверка обстоятельств произошедшего, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе краевой полиции. - Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU