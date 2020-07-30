«Разбил машину нунчаками». В Перми осудили хулигана-рецидивиста

30 Июль 2020 2020-07-30T19:31:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Ночью на охраняемую парковку около одного из многоквартирных домов в Индустриальном районе Перми вломился ранее судимый мужчина. Он достал нунчаки и начал колотить ими по капоту и стеклам стоявшего на парковке автомобиля «Фольксваген Поло». В результате машина получила массу повреждений. Услышав звуки тревожной сигнализации, хозяин «Фольксвагена» выбежал на улицу. Вместе с охранником они задержали хулигана-рецидивиста до приезда сотрудников полиции.

Ущерб, нанесенный машине, был оценен почти в сто тысяч рублей. За повреждение чужого имущества пермяк вновь отправится в места не столь отдаленные. Суд приговорил его к одному году четырем месяцам в исправительной колонии строгого режима, а также обязал возместить причиненный материальный ущерб, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU