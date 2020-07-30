2020-07-30T19:26:33+03:00
Общество

В Пермском крае окончены поиски 15-летней девочки

Школьницу нашли в лесу
Виктор Правдин
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Девочку искали волонтеры и полицейскиеДевочку искали волонтеры и полицейскиеФото: Василий Вахрин
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- Найдена, жива, всем спасибо за помощь, - написали волонтеры поискового отряда "Регион59" к посту о пропавшей 15-летней девочке.

Напомним, вечером в среду, 29 июля, 15-летняя школьница из города Чусового поссорилась с матерью и ушла из дома. После этого она позвонил подруге, сказала, что пошла в лес и отключила телефон.

В четверг, 30 июля, девочку нашел участковый там, куда она и обещала пойти, - в лесу. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что ее здоровью ничего не угрожает. Но школьницу все же решили свозить в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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