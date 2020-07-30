«Девочка получила серьезные травмы». В Прикамье осудили владелицу пункта проката

30 Июль 2020 2020-07-30T17:41:48+03:00

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В ноябре 2019 года на базе отдыха под Кудымкаром девочка каталась на «ватрушке» с горки, но вылетела с трассы, врезалась в дерево и получила серьезные травмы. Кудымкарским МСО следственного управления Следственного комитета России по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело в отношении владелицы пункта проката, которая выдавала тюбинги, а также предоставляла трассу для катания на них. При этом трасса в соответствии с требованиями безопасности оборудована не была.

Женщину обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и причинении по неосторожности тяжкого вреда здоровью человека. Кудымкарский суд признал ее виновной и назначил наказание в виде штрафа в размере 70 тысяч рублей, сообщили на официальном сайте прокуратуры Пермского края.

Приговор суда не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU