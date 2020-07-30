МЧС предупреждает пермяков о надвигающихся грозах и сильных дождях
Неблагоприятная погода нас ждет 31 июля
Днем, 31 июля, в прикамье будет +20...25 градусов.Фото: Анна МАЛЫШЕВА
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В Пермском крае ожидается ухудшение погоды. МЧС региона предупреждает жителей о неблагоприятной погоде 31 июля.
По информации Пермского Центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 31 июля в отдельных районах сильные дожди, грозы, при грозе порывы ветра 15-20 м/с. Ветер юго-западный 7-12 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 13-18°, днем 20-25°.
ИСТОЧНИК KP.RU