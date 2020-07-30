2020-07-30T15:38:43+03:00
Общество

На набережной Перми предлагают выступать уличным артистам

Состав творческого коллектива не должен превышать 10 человек
Анна Маркова
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Выступление уличных артистов может проходить только в согласованном месте.Выступление уличных артистов может проходить только в согласованном месте.Фото: Александр ГЛУЗ
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В Перми «Агентство социокультурных проектов» разработало положение для выступления уличных артистов на набережной Камы.

Для этого им нужно направить заявку. Указать имя артиста или название коллектива, состав участников, желаемое место выступления, необходимость использования электроэнергии, время выступления, также направляются промо-материалы. Состав творческого коллектива не должен превышать 10 человек.

Выступление может проходить только в согласованном месте. Рекомендуемое время для выступлений - с 12.00 до 22.00. Соблюдение требований безопасности - социальной дистанции и своевременной дезинфекции - остается обязательным для всех участников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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