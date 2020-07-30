На набережной Перми предлагают выступать уличным артистам

30 Июль 2020 2020-07-30T15:38:43+03:00

Выступление уличных артистов может проходить только в согласованном месте. Фото: Александр ГЛУЗ

Изменить размер текста: A A

В Перми «Агентство социокультурных проектов» разработало положение для выступления уличных артистов на набережной Камы.

Для этого им нужно направить заявку. Указать имя артиста или название коллектива, состав участников, желаемое место выступления, необходимость использования электроэнергии, время выступления, также направляются промо-материалы. Состав творческого коллектива не должен превышать 10 человек.

Выступление может проходить только в согласованном месте. Рекомендуемое время для выступлений - с 12.00 до 22.00. Соблюдение требований безопасности - социальной дистанции и своевременной дезинфекции - остается обязательным для всех участников.

ИСТОЧНИК KP.RU